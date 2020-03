Governador do Pará: ‘Aqui não vai ter carreata’

#FiqueEmCasaPará | Não permitiremos em nosso Estado que sejam feitas manifestações, carreatas e outras aglomerações que estimulem a sociedade paraense voltar às ruas e, com isso, se exponha a contaminação do coronavirus. Nossa segurança está pronta para combater essas movimentações, caso venham a ter aqui no Pará.

Publicado por Helder Barbalho em Sexta-feira, 27 de março de 2020