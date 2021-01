Governador do Pará põe região do Baixo Amazonas em lockdown

Um dia após a identificação da nova cepa da covid-19 no Estado, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou nesta sábado, 30, que a região do Baixo Amazonas e Calha Norte vai entrar em lockdown. A medida passa a valer na segunda-feira, 1, a partir da meia-noite.

A confirmação de que a variante com capacidade de transmissão até 70% maior está em circulação no Estado foi feita pelo Instituto Evandro Chagas. Os registros de pacientes contaminados pela nova cepa foram feitos em Santarém, em um homem de 58 anos e uma mulher de 26. O município que faz parte da região do Baixo Amazonas.

“O aumento na procura por leitos clínicos e leitos de UTI para pacientes da covid nos traz severas preocupações da capacidade do nosso sistema de atender a todos. Por esta razão, pedindo a compreensão e a solidariedade, nós estaremos mudando o bandeiramento da região, que está em vermelho, risco elevado, para preto, para lockdown. Isto é necessário para salvar a vida da nossa população, para evitar a proliferação do vírus e, consequentemente, problemas gravas que possam levar a óbito muitos paraenses”, disse o governador em vídeo publicado nas redes sociais.