Governador do Piauí defende criação de Ministério da Segurança

Marcelo de Moraes

Causadora da mais recente trombada entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, a ideia de criar o Ministério da Segurança Pública, desmembrando a área do Ministério da Justiça, tem apoio do governador do Piauí, Wellington Dias. O plano já foi descartado – pelo menos, por enquanto – pelo presidente, mas o político petista gosta da proposta.

“Em 2017, o Fórum dos Governadores já aprovou com apoio unânime, e eu continuo defendendo a criação do Ministério da Segurança, separado do Ministério da Justiça”, diz.

“No Piauí, já em 2003, tinha Secretaria da Justiça e Segurança e fiz a separação, e permanece hoje a Secretaria da Justiça e a Secretaria de Segurança. Mas também com o Sistema Integrado Nacional de Segurança, defendemos o Plano de metas para todo o Brasil e ainda o defendo a aprovação da PEC que cria o Fundo Nacional de Segurança Pública, sem contingenciamento”, acrescenta.