Governador do Piauí sobre redução do Bolsa Família: ‘É ruim para todos’

Equipe BR Político

Com apenas 86 novas concessões do Bolsa Família em 2020, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), condenou nesta quinta, 5, o desprezo do governo federal com o Nordeste na distribuição do benefício. Conforme revelou o Estadão, a Região recebeu 3% dos novos benefícios enquanto Sul e Sudeste responderam por 75% das novas concessões. “No Piauí, seguimos cuidando dos mais pobres com prioridade. Mas estes cortes, crescimento do desemprego e emprego precário e a porta fechada para acesso a programa emergencial como o Bolsa Família, aumentam nosso desafio de sustentar uma rede de proteção aos mais pobres”, afirmou ao BRP.

Piauí é o quarto Estado com menor índice de concessão do BF em 2020, atrás do Acre (45), Distrito Federal (41) e Amapá (26), segundo dados estaduais. “Pobre é pobre. Ou é atendido ou não é atendido. Quando muda a regra, piora tudo, é ruim para todos. É ruim, em primeiro lugar para homens e mulheres, idosos, jovens e crianças, que sofrem mais. Mas é ruim também para o lugar, para o município onde estas pessoas moram e são partes do Brasil”, acrescenta.