Governador do Rio comemora edital para nova fábrica de vacinas

O governador do Rio, Claudio Castro (PSC), comemorou o lançamento de edital para a nova fábrica de Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que promete dar ao País autossuficiência na produção de vacinas. “Além da autossuficiência em produção de vacinas o complexo colocará o estado do Rio em destaque no Brasil dando espaço para cientistas, pesquisadores e profissionais de biotecnologia”, afirmou em seu Twitter.

A maior fábrica de vacinas será no #RJ. A @fiocruz e o @minsaude lançaram edital para a construção do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde que será instalado em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) February 5, 2021

O Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde, que deverá ser instalado em Santa Cruz, no Oeste do Rio de Janeiro, permitirá a produção de 600 milhões de doses de vacina por ano. O empreendimento deverá ter o início de sua operação em 2025.