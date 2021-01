Governador do RS diz que Estado ‘está pronto’ para iniciar vacinação

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), avisou que seu Estado está pronto para iniciar a vacinação. Pelas contas do tucano, a expectativa é que os gaúchos comecem a ser vacinandos no dia 21, quiçá no dia 20, dependendo da logística de distribuição do Ministério da Saúde.

“Amanhã (segunda-feira) mesmo deve começar a distribuição da primeira aos estados. Vacinação, assim, possível de ser iniciada até o dia 21 (talvez 20). O RS está pronto!”, afirmou. “Nossa rede de frios, a logística de distribuição para as coordenadorias regionais de saúde, as seringas agulhadas… tudo pronto para o início da imunização no estado.”