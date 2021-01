Governador do RS diz que irá conversar com Pfizer por vacinas

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), quer abrir conversas com a Pfizer para que seu Estado adquira doses do imunizante produzido pela empresa. Leite está em São Paulo, onde conversara com representantes da companhia americana e da União Química, que produzirá no Brasil a Sputinik V.

“Estou em São Paulo e, entre outras agendas, terei encontros amanhã com as farmacêuticas União Química, que produz a Sputnik, e com a Pfizer para tratar sobre a possibilidade de o Estado adquirir vacinas. Seguimos firmes com o compromisso de garantir a imunização dos gaúchos!”

A vacina da Pfizer é a que está sendo utilizada em boa parte dos países da Europa e nos Estados Unidos, com resultados satisfatórios. A empresa tentou negociar com o governo federal, mas não recebeu resposta de Jair Bolsonaro e de seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Em nota recente, o Ministério da Saúde disse que as doses oferecidas pela empresa seriam apenas uma “conquista de marketing” e que causariam “frustração” nos brasileiros.