Governador do RS ‘sacrificará’ o próprio salário

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), informou pelo Twitter que vai reduzir seu salário em 30% nos próximos três meses por causa da queda de arrecadação do Estado diante da pandemia do novo coronavírus. “A sociedade paga um custo alto, e é um momento que demanda sacrifícios pessoais”, disse ele.

Conforme você tem lido aqui no BRP, o projeto emergencial de socorro aos Estados que está em discussão na Câmara dos Deputados autoriza os esses entes federativos a aumentarem em 10% o estoque de suas dívidas, o que significa ampliá-las em até R$ 65 bilhões. Além de suspender o pagamento de parcelas de dívidas com a União e bancos, o projeto permite aos governadores tomarem crédito novo no limite de até 8% de suas receitas.