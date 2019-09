Equipe BR Político

O TRE-SE cassou a chapa do atual governador do Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), e sua vice, Eliane Aquino (PT). O motivo alegado pela Corte foi abuso do poder econômico. O MPE argumentou que Belivaldo “fez uso repetido da propaganda institucional e da máquina administrativa do Governo do Estado com o objetivo de promover sua imagem”. Ele também teve teve a inelegibilidade decretada por oito anos.