Governador em exercício do Rio está com covid-19

O governador interino do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PSC), testou positivo para o coronavírus, informou a assessoria do governador neste sábado, 10. Segundo a comunicação, o estado geral de saúde de Castro é bom. O governador está em casa, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio), de onde segue trabalhando.

O governador afastado do Estado, Wilson Witzel (PSC), também já contraiu a covid-19. Castro é o 17º governador a ter a doença. Os comandantes estaduais Camilo Santana, do Ceará, Helder Barbalho, do Pará, Antonio Denarium, de Roraima, Renato Casagrande, do Espírito Santo, Paulo Câmara, de Pernambuco, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Renan Filho, de Alagoas Carlos Moisés, de Santa Catarina, Belivaldo Chagas, de Sergipe, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, João Doria, de São Paulo, Wilson Lima, do Amazonas, Wellington Dias, do Piauí, Ibaneis Rocha, do Distrito Federal e Reinaldo Azambuja, de Mato Grosso do Sul.