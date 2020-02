Governador petista a desafio de Bolsonaro: ‘A resposta é sim’

Equipe BR Político

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), respondeu com um “sim” ao desafio feito pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o ICMS. A sugestão do presidente para baixar o preço dos combustíveis é que os Estados “zerem” o tributo, em troca, a União “zeraria” o imposto federal.

No Piauí, o ICMS que é cobrado sobre o combustível representa de 25% a 30% de tudo que o Estado arrecada, a quantia equivale a R$ 108 milhões mensais. Dias disse que os governadores de todos os Estados têm uma outra saída para a questão: fizeram uma proposta de reforma tributária para que outras medidas possam ser tomadas e negociadas.

“Os dados oficiais apontam que 70% de todos os tributos arrecadados no Brasil ficam com a União, então os governadores fizeram uma proposta de reforma tributária, esse está pronto para votação então a resposta é sim, nós queremos tratar de redução e simplificação na área tributária, queremos garantir que o País tenha outra modelagem com um fundo de compensação, com fundo de desenvolvimento das desigualdades regionais e isso está pronto para votação”, disse.