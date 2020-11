Governadora de SC diz ‘não compactuar com o nazismo’

A governadora em exercício de Santa Catarina, Daniela Reinehr, afirmou que “não compactua com ideias nazistas” em artigo para a Folha deste domingo, 1. Daniela havia evitado condenar a ideologia extremista ao ser questionada sobre a posição de seu pai, Altair Reinehr, que defendeu publicamente ideias nazistas.

“Muito se questionou sobre a pergunta do meu pai e suas opiniões. Afirmaram que não respondi diretamente. Estava claro, para mim, como sempre esteve essa questão. Não compactuo com o nazismo, assim como rechaço qualquer regime, movimento ou ideologia totalitária que atente contra as instituições democráticas”, escreveu a governadora.

Daniela ainda atribuiu os questionamentos aos “inconformados e derrotados”, que “se ocupam em tentar destruir reputações”. “Respeito meu pai. Não concordo com seu posicionamento em relação ao nazismo e à relativização do processo histórico. Mas o amo como filha. E todos nós, em nossa intimidade, quando estamos sozinhos, sabemos o que é não concordar com a outra geração —e que é preferível não tocar em determinados assuntos a escolher o caminho do embate, que, certamente, em todos os casos, já foi percorrido.