Governadores assinam carta em apoio a relatório do Fundeb

Vinte governadores assinaram na segunda-feira, 20, uma carta em apoio ao relatório da deputada Professora Dorinha (DEM-TO) que prevê a renovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O Planalto tenta alterar a proposta.

A Câmara iniciou na noite de ontem os debates sobre o novo Fundeb. A discussão deve ser retomada nesta terça. Na tarde de ontem, o governo propôs aumento da complementação adicional da União ao fundo de 10% para 23%, mas quer 5% para um programa de auxílio-creche.

Apensas sete governadores não assinaram a carta: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas e Rondônia.

“Diante do iminente término da vigência do Fundo, faz-se necessária a urgente aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que o torne permanente, eleve a participação da União no financiamento da educação básica e dialogue com as metas e estratégias previstas no Plano Nacional de Educação”, diz o texto da carta.