Governadores cobram Pazuello sobre distribuição de 1º lote da vacina

Governadores enviaram na noite de quinta-feira, 14, um ofício ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em que cobram detalhamento sobre o número de doses de vacina a serem distribuídas para cada Estado no primeiro lote de repasse dos imunizantes, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso emergencial dos medicamentos.

No ofício, o Fórum de Governadores também quer saber sobre a data para a qualificação dos recursos humanos que atuarão diretamente no processo de aplicação do imunizante.

“Considerando que esse Ministério da Saúde já dispõe de estoque de vacinas suficiente para, mediante autorização da Anvisa, iniciar a implementação do Plano Nacional de Imunização no Brasil, vimos ressaltar a urgente necessidade da definição de uma proposta que defina as quantidades de doses do primeiro lote que serão disponibilizadas para cada Estado e município e ainda a indicação de data para a qualificação dos recursos humanos que atuarão diretamente no processo de aplicação do imunizante”, diz o ofício assinado pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que coordena a temática da vacinação no Fórum dos Governadores.

Ontem, em reunião com a Frente Nacional de Prefeitos, o ministro anunciou que a vacinação no Brasil vai começar no dia 20 de janeiro.

“A presente solicitação baseia-se na necessidade que cada Estado e município terá para preparar estratégias de organização e logística relacionadas à comunicação, distribuição e aplicação dos imunizantes”, aponta o texto do ofício.