Governadores da Amazônia pedem recursos contra coronavírus

Governadores da Amazônia estão requisitando ao governo uma atenção especial com a região por conta do coronavírus. Em reunião do 20º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, os representantes estaduais emitiram uma carta pedindo recursos e criação de leitos para UTI.

“Frisamos a necessidade de ampliar a capacidade de resposta da rede de atenção à saúde e pleiteamos do Governo Federal o imediato aporte dos recursos para o custeio das ações emergenciais, a habilitação e imediata instalação adicional de 1000 leitos de UTI para reforço da rede de cuidados intensivos”, afirmam.

Assinam a carta os governadores Hélder Barbalho (Pará), Waldez Góes (Amapá), Flavio Dino (Maranhão), Mauro Mendes (Mato Grosso), Antonio Denarium (Roraima) e os vice-governadores Carlos Almeida Filho (Amazonas), Wherles Fernandes (Acre) e Wanderley Barbosa (Tocantins).