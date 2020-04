Governadores dizem que Bolsonaro ‘afronta princípios democráticos’

O Fórum Nacional dos Governadores divulgou uma carta criticando Jair Bolsonaro e manifestando apoio a Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia após a participação do presidente em ato que pedia intervenção militar. O texto, assinado por 20 governadores, diz ainda que Bolsonaro “afronta princípios democráticos” ao prestigiar os atos.

“Nesse momento em que o mundo vive uma das suas maiores crises, temos testemunhado o empenho com que os presidentes do Senado e da Câmara têm se conduzido, dedicando especial atenção às necessidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios brasileiros. Ambos demonstram estar cientes de que é nessas instâncias que se dá a mais dura luta contra nosso inimigo comum, o coronavírus, e onde, portanto, precisam ser concentrados os maiores esforços de socorro federativo. ”

Confira a carta na íntegra: