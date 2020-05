Governadores dizem que vão ignorar decreto de Bolsonaro sobre salões e academias

As nossas medidas restritivas serão mantidas respeitando critérios científicos reconhecidos mundialmente. A #Bahia vai ignorar as novas diretrizes do Governo Federal. Manteremos nosso padrão de trabalho e responsabilidade. O objetivo é salvar vidas. Não iremos nos afastar disso.

— Rui Costa (@costa_rui) May 11, 2020