Governadores do Nordeste repudiam ataques ao STF

O Fórum de Governadores do Nordeste, que reúne os nove mandatários da região, emitiu nota em que condena “a violência física e moral, protagonizada por grupos movidos pelo ódio e pela intolerância” contra o Supremo Tribunal Federal. No último sábado, um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro disparou fogos em direção à Corte.

Nesta segunda-feira, 15, a ativista Sara Winter, líder do grupo, foi presa pela Polícia Federal. O pedido de prisão foi feito pela Procuradoria-Geral da República, que ontem abriu investigação para apurar o caso.

“O Brasil não se curvará diante da violência física e moral, protagonizada por grupos movidos pelo ódio e pela intolerância. Estamos todos em meio a uma luta incessante para superação de uma grave crise sanitária, mas não negligenciaremos outra batalha que também se impõe. Em defesa da democracia e, assim como no combate à pandemia, em defesa do povo brasileiro”, afirma o texto.

Na nota, os governadores afirmam que “Brasil saberá avançar com passos firmes na proteção à liberdade”.

“Nós, governadores do Nordeste, manifestamos nossa mais absoluta solidariedade ao STF, violentamente agredido neste final de semana, mas que reafirma o seu inarredável propósito de guardião maior da nossa Constituição. O Brasil saberá avançar com passos firmes na proteção à liberdade, às pessoas, as instituições democráticas e à civilidade. E nós continuaremos na linha de frente da caminhada que aponta para o futuro, jamais para retrocessos”, finaliza o documento.