Governadores não querem saber de relatório do governo sobre Fundeb

Governadores de 20 Estados brasileiros assinaram uma carta pedindo a aprovação do relatório do Fundeb da deputada Professora Dorinha (DEM-TO). Como mostra a Coluna do Estadão, ele pedem a “urgente” aprovação da PEC, que deve ser votada ainda nesta semana na Câmara dos Deputados.

O atual Fundeb termina no final este ano. Os governadores demontram preocupação justamente com isso. Caso não seja aprovado um novo fundo, a Educação em Estados e municípios perderá uma importante fonte de financiamento. “(A proposta da relatora) Sintetiza formulações de diversos setores da sociedade e permite aos entes federativos avançar nos aspectos fundamentais da matéria: acesso, qualidade e valorização dos profissionais de educação”, diz

A nota foi assinada por: Gladson Cameli (AC), Renan Filho (AL), Waldez Goés (AP), Rui Costa (BA), Camilo Santana (CE), Ibaneis Rocha (DF), Renato Casagrande (ES), Ronaldo Caiado (GO), Mauro Mendes, Reinaldo Azambuja (MS), Flavio Dino (PCdoB-MA), Helder Barbalho (PA), João Azevedo (PB), Paulo Camara (PE), Wellington Dias (PI), Fátima Bezerra (RN), Antonio Denarium (RO), João Doria (SP), Belivaldo Chagas (SE) e Mauro Carlesse (TO).