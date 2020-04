Governadores pedem a Alcolumbre aprovação de ajuda para Estados

Dezessete governadores enviaram uma carta para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), pedindo a aprovação do projeto de socorro aos Estados e municípios. O texto foi aprovado na Câmara na última segunda-feira, 13. “Efetivamente, não haverá reconstrução nacional e retomada econômica se permitirmos o colapso social que adviria da interrupção de serviços públicos essenciais, como saúde, segurança, educação, sistema penitenciário, iluminação e limpeza pública”, afirmam.

A proposta prevê que o governo federal recomponha a perda dos entes federativos na arrecadação do ICMS e do ISS durante a pandemia, o que teria um impacto de R$ 93 bilhões aos cofres da União, segundo o Ministério da Economia. “A imediata aprovação da referida proposta legislativa da Câmara dos Deputados constitui, assim, forma eficiente de evitar uma perturbação generalizada e salvar numerosas vidas. Afinal, a demora na apresentação de soluções concretas é o nosso maior inimigo depois do vírus.”

Confira a carta na íntegra: