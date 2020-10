Governadores pedem reunião com Alcolumbre sobre vacina

Os governadores tentam criar uma via independente do governo federal para negociar a compra de vacinas contra o novo coronavírus diante das incertezas geradas com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar o medicamento desenvolvido pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. Como representante do Fórum dos Governadores do Brasil, o chefe do Executivo estadual do Piauí enviou um pedido de reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar do assunto.

“O objetivo é tratar, com prioridade, sobre o Plano Nacional de Vacinação, pensando nos interesses maiores da saúde do povo brasileiro e o caminho seguro para retomada da economia, da proteção social e, especialmente, a geração de empregos. Nossa disposição é de trabalhar no caminho do diálogo entre municípios, Governo dos Estados, Governo Federal, Congresso Nacional, cientistas e setor privado, objetivando salvar vidas”, escreveu Dias na solicitação.

Os governadores também tentam reabrir o diálogo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com quem se reuniram no fatídico encontro que resultou na posição de Bolsonaro contra a vacina feita na China. Na ocasião, Pazuello anunciara a compra de milhares de vacinas, sendo obrigado a voltar atrás porque “um manda, o outro obedece”.