Governadores querem apoio do Congresso para cobrar governo por vacinação

Os governadores estaduais deverão se reunir na próxima terça-feira, 3, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para fazer alguns pedidos. Além da celeridade para votar liberação de recursos, a ideia é ter apoio na briga com o governo federal para manutenção do acordo na reunião do último dia 20, que estabelece a criação de protocolos para vacinação.

“Tanto a Câmara quanto o Senado têm sustentado uma posição firma da importância do Brasil ter um plano unificado. O apoio dos presidentes da Câmara, do Senado, e dos líderes pode ajudar nesse entendimento com o Executivo”, disse o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), ao BRP.

O acordado, segundo dias, foi a criação de uma câmara técnica, com participação de secretários estaduais, municipais, do Ministério da Saúde e de entidades médicas, que teria até do dia 30 de novembro para criar protocolos para uma possível vacinação contra o coronavírus em 2021.

“Queremos trabalhar essa estratégia nacional. Ou seja, definir qual será o papel dos municípios, com os recursos humanos, como vai ser com os Estados, distribuição, armazenagem. Se será possível trabalhar com agendamento. A câmara técnica vai trabalhar nessa linha. O objetivo principal é que nós, governadores, estamos abertos ao diálogo e queremos chegar no entendimento para manter o plano nacional”, disse Dias.