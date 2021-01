Governadores querem ‘fatia maior’ de novo lote de vacinas para o AM

Diante do colapso da saúde pública em Manaus e do surgimento de nova variante no Estado, governadores concordaram, em reunião na noite de quinta-feira, 21, em repassar ao Amazonas uma “fatia maior” das vacinas que devem ser distribuídas nos próximos dias.

O novo lote a que os governadores se referem é composto pelas 4,8 milhões de doses da Coronavac que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve liberar para uso emergencial ainda nesta sexta, 22, e 2 milhões de doses da vacina da Astrazeneca, vindas da Índia. A carga deve chegar ao País na tarde de hoje.

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que coordena a temática da vacinação no Fórum dos Governadores, participou da reunião do grupo de trabalho com membros do Ministério da Saúde, que discute o colapso em Manaus, e defendeu junto aos governadores, em grupo de WhatsApp, que o Amazonas receba 5% do total a ser distribuídos aos Estados.

Pelo menos 22 chefes do Executivo estadual concordaram com a proposta, que destinaria cerca de 300 mil doses ao Amazonas. O restante das vacinas seria dividido proporcionalmente entre os demais Estados.

O argumento do petista é que controlando a propagação do vírus no Amazonas, “a gente está controlando em todo o Brasil”, disse. Os governadores estão preocupados com o avanço da doença para o interior, onde outras cidades do Estado já entraram em colapso e registraram falta de oxigênio, e com a região de fronteira com outros Estados.

“A situação é grave, muito mais grave do que antes e pior, o vírus começa a se espalhar, já com presença forte ali na divisa com o Estado do Pará”, afirma.”É uma ação não só humanitária, mas é estratégica tecnicamente para evitar a propagação”, disse Dias.