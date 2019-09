Governadores querem frear saída da Petrobrás do Nordeste

Marcelo de Moraes

Os governadores do Nordeste tornaram explícita sua preocupação com a redução da participação da Petrobrás na região. Na Carta de Natal, documento produzido logo depois da reunião de ontem do grupo, em Natal (RN), os governadores lembraram que a estatal é uma das maiores empregadoras da região e que a redução de sua presença poderá ter impacto social.

“Os governadores do Nordeste manifestam sua profunda preocupação com os atuais sinais de drástica redução da presença da Petrobrás na região, tendo em vista o alto impacto da estatal na geração de emprego e renda, no desenvolvimento regional, cultural e socio-ambiental de nossas sub-regiões e cidades. Manifestam, assim, sua disposição em dialogar na busca de alternativas que garantam a manutenção e expansão das atividades da Petrobrás em nossos Estados”, diz a carta dos governadores.