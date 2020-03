Governadores são ‘exterminadores de empregos’, ataca presidente

O presidente Jair Bolsonaro segue com sua aposta de priorizar a economia em detrimento da saúde diante das medidas restritivas de circulação imposta por governadores para mitigar os estragos causados pela pandemia do coronavírus. No domingo, 22, em entrevista à Rede Record, ele declarou que os chefes de Executivos estaduais são “exterminadores de emprego”. “Os governadores são verdadeiros exterminadores de empregos. Essa é uma crise muito pior do que a causada pelo coronavírus no Brasil”, disse ele. Essa e outras declarações vão ao encontro do que Olavo de Carvalho tem pregado, como a tese de não haver nenhum caso comprovado de morte no País pelo patógeno.

Bolsonaro voltou ao período do carnaval para renovar suas críticas ao governador João Doria, dizendo que ele estava na Sapucaí no dia 23 fevereiro e depois, no dia 8 de março, em uma corrida pelo Dia da Mulher ao lado de 18 mil pessoas. “Não podemos politizar essa crise”, afirmou. Como você leu nesta manhã em nosso relatório semanal Fique de Olho, 69% da população dizer ter medo de contrair a covid-19.