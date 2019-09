Governadores tentam retomar Fundo Amazônia

Equipe BR Político

Ainda no esforço de apaziguar os ânimos com os financiadores do Fundo Amazônia, governadores e vice-governadores da Amazônia Legal se reúnem nesta sexta-feira, 13, com os embaixadores da Noruega, Alemanha, Reino Unido e França. Com três desses países, o governo brasileiro já produziu desavenças por conta da política ambiental adotada por aqui, em especial em relação à floresta amazônica.

O governo federal não participará do encontro. Serão duas reuniões: A primeira, às 9h, com representantes da Noruega, Reino Unido e Alemanha na Embaixada da Noruega no Brasil. Às 13 horas, os governadores encontrarão o embaixador da França, em Brasília, na sede da embaixada do país.