Governadores vão resistir contra tentativa de mudança em ICMS

Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, defenderam ontem uma espécie de unificação do ICMS como uma das maneiras de conter o aumento do preço dos combustíveis. A medida impactaria diretamente a arrecadação dos Estados e, naturalmente, os governadores já se organizam para rechaçar a proposta.

O governador de São Paulo, João Doria, já se opõe abertamente a proposta e revelou que não está sozinho nesse posicionamento.

“Falei com vários governadores. Estavam absolutamente contrários a essa proposta. Mais uma vez teremos de agir. E uma parcela considerável agirá conjuntamente para evitar este dano aos Estados”, afirmou.

Não é a primeira vez que Bolsonaro tenta espetar na conta dos Estados a fatura pelo aumento do preço dos combustíveis. Com a pressão dos caminhoneiros reclamando do aumento do preço do diesel e com os consumidores também criticando impreco dos combustíveis na bomba, o presidente voltou à carga. Em 2019, ele fez o mesmo movimento e não aconteceu nada. Agora, corre o risco de ver a iniciativa fracassar outra vez.