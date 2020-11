Governadores vão se reunir com Maia para discutir sobre vacina da covid

Nesta terça-feira, 3, governadores vão se reunir com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para falar sobre o calendário de vacinação contra a covid-19 nos Estados. Também há a possibilidade de uma reunião, ainda nesta tarde, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O encontro será às 13h, em Brasília.

“Na pauta queremos tratar sobre vacina. A medida provisória que define valor para compra das vacinas pode também estabelecer que o Brasil vai adotar a primeira vacina anti covid que ficar pronta e assegurar os recursos para o Plano Nacional de Imunização”, diz o governador do Piauí, Wellington Dias (PT).