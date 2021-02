Governadores vão se reunir com Pacheco para tratar de vacinação e auxílio

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), aceitou pedido do Fórum dos Governadores e vai se reunir virtualmente na próxima sexta-feira, 12, com os chefes dos Executivos estaduais. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também foi convidado, mas ainda não confirmou presença no encontro.

Na reunião, os governadores querem discutir o processo de vacinação contra a covid-19 nos Estados e a eventual retomada do auxílio emergencial. Tanto Pacheco quanto Lira já indicaram ser favoráveis à recriação do benefício, desde que não extrapole o teto de gastos. Propostas de ajuste fiscal em tramitação no Congresso podem ajudar a abrir espaço no Orçamento.

Os ofícios endereçados a Pacheco e Lira são assinados pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que coordena a temática da vacinação no âmbito do Fórum dos Governadores.