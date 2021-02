Governadores vão se reunir com Pazuello para cobrar entrega de vacinas

O Fórum dos Governadores vai se reunir na próxima quarta-feira com o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, para discutir o cronograma de entrega de vacinas para o combate à pandemia do coronavírus. Há dúvidas sobre quando serão repassadas as próximas doses, que já começam a faltar nos Estados, atrasando a vacinação.

“Na próxima quarta (17), teremos uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello e o Fórum dos Governadores do Brasil para tratar sobre o cronograma de entrega de vacinas até o mês de abril”, disse o governador do Piauí, Wellington Dias.

“Vamos falar também sobre o pagamento das UTIs em atividade de janeiro para cá, incluindo ampliação para atender crescimento de demanda. A outra pauta é a solução da farmacêutica União Química com a vacina Sputinik e outras alternativas de vacinas”, acrescentou.