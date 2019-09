Governistas querem ‘outra’ lei sobre abuso de autoridade

Equipe BR Político

Ao mesmo tempo em que tentam reverter a votação da última quarta-feira na Câmara, deputados do PSL já avaliam a necessidade de apresentar outro projeto de lei que trate do abuso de autoridade. “Não tenho a menor dúvida de que precisamos de uma lei para punir o abuso de autoridade, mas não essa que tem as digitais do Renan Calheiros e Roberto Requião”, disse a deputada Bia Kicis em seu Twitter. “Vamos construir outro texto sem os absurdos desta”, afirmou, sendo apoiada pelo deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS).

A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann, também avisou que já está trabalhando em um novo PL sobre o tema. No último sábado, o presidente Jair Bolsonaro informou que ainda não leu, mas que deverá vetar pontos do PL.