Governo abraça projeto para isolar Petrobrás do pré-sal

Equipe BR Político

Diante do desinteresse das companhias estrangeiras no leilão do pré-sal, o governo federal vai apoiar o projeto do senador José Serra (PSDB-SP) que acaba com o direito de preferência da Petrobrás nas licitações no regime de partilha de produção, segundo informou a secretária de Petróleo e Gás do MME (Ministério de Minas e Energia), Renata Isfer, à Folha. O parlamentar já comemora nas redes.

O projeto também delega ao Conselho Nacional de Política Energética a decisão sobre qual o melhor regime jurídico de exploração e produção de petróleo e gás natural a ser adotado nos leilões do pré-sal. Como você leu no relatório BRPolítico Fique de Olho, a Petrobrás entrou no chamado megaleilão para ganhar. E ganhou. Das 14 empresas inscritas no leilão, apenas 7 participaram e 3 fizeram propostas. Enquanto a Total reclamou da falta de espaço para operação e, a Shell, das ofertas “caras”.