Governo agora quer auxílio emergencial ‘para ontem’

Diante da recente queda de popularidade de Jair Bolsonaro, o governo federal parece ter mudado de opinião sobre o auxílio emergencial. O benefício dado para população vulnerável durante a pandemia de coronavírus, era visto como “inviável” por Bolsonaro, que afirmava que o País “quebraria” com novas rodadas do auxílio. Agora, o presidente e seus aliados defendem a continuidade do programa.

Só nesta segunda-feira, 8, Bolsonaro, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Arthur Lira (PP-AL) defenderam novas rodadas do auxílio. O presidente da República, por exemplo, disse em entrevista ao jornalista José Luiz Datena que a prorrogação do auxílio seria “para ontem”. “Está sendo estudada uma linha de corte”, disse.

Mais cedo, o presidente também manifestou o desejo da continuidade do benefício para apoiadores no Palácio do Alvorada.

Os novos comandantes da Câmara e do Senado também falaram da importância da manutenção dos pagamentos para população de baixa renda. “O que precisamos realmente é destravar essa pauta e concomitantemente o governo nos dê os instrumentos aptos para já atender às pessoas”, disse Pacheco em entrevista à GloboNews.

“O que não podemos é condicionar a realização disso (auxílio) à entrada em vigor de medidas desse tipo porque a emergência e a urgência da situação relativas a essa assistência social não podem esperar”, completou.

Lira foi na mesma linha da manuntenção do auxílio. “Vamos com o Senado e o Executivo discutir e construir uma política de auxílio viável para quem mais precisa. Devemos incluir também crédito para apoiar quem gera emprego. Sempre respeitando o teto.”