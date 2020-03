Governo anuncia crédito de R$ 40 bi para financiar salário em empresas

O governo anunciou nesta sexta-feira, 27, uma linha de crédito emergencial de R$ 40 bilhões para financiar o pagamento de salário por empresas a seus empregados por dois meses. De acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o valor será concedido com juros da taxa Selic, de 3,75%, sem spread bancário. A dívida, diz, será contratada pelas empresas, mas o recurso será depositado diretamente aos funcionários. O valor concedido será limitado a dois salários mínimos por trabalhador. Se contratarem o financiamento, as empresas não poderão demitir funcionários por dois meses. Para participar, as empresas precisam ter faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões por ano.

“Fizemos questão de ter certeza que o dinheiro vai direto para o funcionário. É um programa que vai ajudar muito pequenas e médias empresas, que é um setor que emprega muito e tem ajudado a desenvolver o País”, afirmou Campos Neto durante pronunciamento sobre o programa no início da tarde desta sexta, 27.