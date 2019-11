Governo anuncia desbloqueio de todo o Orçamento

Equipe BR Político

O Ministério da Economia anunciou na noite desta terça-feira, 12, um desbloqueio de R$ 14 bilhões no Orçamento. O valor representa todos os recursos para os ministérios que estavam contingenciados até agora, segundo o governo. As informações são do Broadcast Político.

De acordo com o relatório extemporâneo de receitas e despesas divulgado há pouco, a liberação foi possível por causa do dinheiro extra arrecadado no leilão de petróleo no excedente da cessão onerosa, realizado na semana passada, que ainda não era considerado nas projeções oficiais. Ao todo, o valor passível de descontingenciamento será de R$ 16,7 bilhões.