Governo anuncia reclassificação do Plano SP nesta sexta

Após adiamento em um dia, o governo de São Paulo vai anunciar nesta sexta-feira, 8, a reclassificação do Plano SP. Com isso, outras partes do Estado podem entrar na fase vermelha, a mais restritiva, na qual, atualmente, está exclusivamente a região de Presidente Prudente.

Ontem, o Estado registrou 14.073 novos casos e 257 óbitos em decorrência da covid-19, totalizando 47.768 mortes e 1.515.158 casos confirmados do novo coronavírus. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 65,3% na Grande São Paulo e 62,8% no Estado.

Em reunião virtual com os 645 os prefeitos paulistas, na última quarta, 6, o governador João Doria (PSDB) afirmou que o Estado e o País vivem uma segunda onda de covid-19.

“Tenho que fazer um alerta e um apelo. Alerta é a circunstância de segunda onda da covid-19, que chegou ao Brasil e mundo. Não tínhamos essa expectativa até outubro, mas São Paulo, Brasil e 215 países lamentavelmente estão vivendo a segunda onda deste vírus”, afirmou.