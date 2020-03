Governo apaga publicações com slogan contra isolamento: ‘Trata-se de fake news’

Após a Justiça Federal no Rio de Janeiro ordenar na madrugada deste sábado, 28, que a União suspenda a campanha ‘O Brasil Não Pode Parar’, que prega o fim do isolamento social e a reabertura do comércio, as contas oficiais do governo nas redes sociais apagaram ao menos três publicações com o slogan. As postagens estavam visíveis até a noite de sexta-feira, 27, mas neste sábado já não eram exibidas. Na tarde de sexta, a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) afirmou que a peça era apenas “experimental” e que ainda teria de ser aprovada pelo presidente para ser vinculado. “Trata-se de vídeo produzido em caráter experimental, portanto, a custo zero e sem avaliação e aprovação da Secom. A peça seria proposta inicial para possível uso nas redes sociais, que teria que passar pelo crivo do Governo. Não chegou a ser aprovada e tampouco veiculada em qualquer canal oficial do Governo Federal”, dizia o texto. Já neste sábado, informou que “definitivamente, não existe qualquer campanha publicitária ou peça oficial da Secom intitulada ‘O Brasil não pode parar’. Trata-se uma mentira, uma fake news divulgada por determinados veículos de comunicação”.

Testando limites, na quinta, 26, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, divulgou o vídeo “em fase experimental’ em seu perfil do Facebook.