Governo autoriza entrada de estrangeiros por todos aeroportos do Brasil

O governo liberou a entrada de estrangeiros no Brasil por seis aeroportos: Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins, em portaria publicada na edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na noite de quinta-feira, 25, em que os ministérios da Casa Civil, Justiça, Infraestrutura e Saúde revogaram a proibição. Com a autorização, todos os aeroportos do País já podem voltar a receber estrangeiros.

Não há restrição para a entrada pelos aeroportos além das já exigidas, como os requisitos migratórios. A entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade por rodovias, outros meios terrestres ou transporte aquaviário continua restrita por mais 30 dias. As restrições não se aplicam a imigrantes com residência de caráter definitivo no território brasileiro, profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional, funcionário estrangeiro acreditado junto ao governo brasileiro, estrangeiro que seja cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro ou cujo ingresso seja autorizado especificamente pelo governo em vista do interesse público ou por questões humanitárias, portadores de Registro Nacional Migratório e transporte de cargas.