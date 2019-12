Governo autoriza privatização de 3 parques ecológicos

Equipe BR Político

Conforme adiantado pelo Estadão em maio, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto nesta terça, 3, para liberar a privatização de três unidades de conservação federal dentro do Programa Nacional de Desestatização: o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA), Parque Nacional de Jericoacoara (CE) e o Parque Nacional do Iguaçu (PR), que já opera sob concessão, mas com contrato a vencer no ano que vem.

O planejamento inicial do governo é de conceder à iniciativa privada 20 parques hoje controlados pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio).