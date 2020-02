Governo autoriza privatização de três florestas da região amazônica

Equipe BR Político

Três florestas da região amazônica foram incluídas pelo governo federal no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) anunciado na quinta-feira, 19, pelo Ministério da Economia. Ao todo, foi feita inclusão de 22 novas iniciativas na carteira do programa, entre elas terminais pesqueiros, arrendamentos portuários e rodovias federais.

Com a inclusão, o governo concede as unidades de conservação ambiental Humaitá, Iquiri e Castanho, localizadas no Amazonas, para exploração sustentável de madeira por parte de empresas privadas. As companhias poderão apresentar planos para exploração de outros recursos naturais, mas o plano de concessão inicial é voltado à retirada de madeira.