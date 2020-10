Governo autoriza uso da Força Nacional no Mato Grosso do Sul

O governo federal autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de combate a incêndios florestais e queimadas no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. A medida está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 5, e tem validade de 30 dias, com possibilidade de prorrogação.

O envio da Força Nacional ao Estado atende a pedido do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB). Segundo portaria assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, o efetivo também poderá atuar em atividades de defesa civil em defesa do meio ambiente e nos “serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.

Além do efetivo da Força Nacional, o apoio ao Estado conta ainda com o envio de doze viaturas.