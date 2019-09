Governo autoriza uso de Forças Armadas no Norte

Equipe BR Político

Em resposta à crise provocada pelo aumento das queimadas na região amazônica, o governo federal autorizou operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para que as Forças Armadas atuem em Estados que solicitarem apoio para ações contra delitos ambientais, levantamento e combate a focos de incêndio. De acordo com o Planalto, a determinação valerá por um mês, a partir deste sábado, 24, até 24 de setembro, e será direcionada a áreas de fronteira, indígenas, unidades federais de conservação ambiental e outras áreas, informa o Broadcast Político. Nesta semana, Bolsonaro afirmou que governadores do Norte “são coniventes” com as queimadas criminosas e que “não estão movendo uma palha” para enfrentar o problema.