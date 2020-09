A reunião de líderes da Câmara e do Senado marcada para esta terça-feira, 8, foi cancelada a pedido do líder do Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO). No encontro, os parlamentares iriam discutir os vetos presidenciais pendentes de análise no Congresso, entre eles os do pacote anticrime e o da desoneração da folha de pagamentos.

Na avaliação de parlamentares, o motivo do cancelamento da reunião é a falta de acordo sobre o veto da desoneração da folha de pagamentos.