Governo coloca autonomia do BC, cabotagem e Casa Verde e Amarela como ‘prioridades’

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), está com uma pauta ambiciosa para ser votada na Casa Legislativa. Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) ficou acertada algumas prioridades. Entre elas está a autonomia do Banco Central, que o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que não está entre os principais PLs.

O governo ainda sonha em votar os projetos do BR do Mar, de incentivo à cabotagem, e o que cria a Casa Verde e Amarela, substituto do Minha Casa, Minha Vida. O líder citou ainda o PLP 137, que libera recursos de fundo setoriais para o combate ao coronavírus, e o 101, que trata da renegociação das dívidas estaduais com a União.