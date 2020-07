Em edição extra do Diário Oficial, o governo confirmou a troca em seus vice-líderes na Câmara dos Deputados. Saíram os deputados Carlos Henrique Gaguim (DEM-TO), Daniel Silveira (PSL-RJ), José Rocha (PL-BA) e Otoni de Paulo (PSC-RJ). Destes Silveira e de Paulo estiveram recentemente envolvidos em polêmicas, com xingamentos ao STF. No lugar deles, entram Diego Garcia (Podemos-PR), Aloísio Mendes (PSC-MA), Maurício Dziedricki (PTB-RS) e Carla Zambelli (PSL-SP).