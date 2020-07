Governo convoca e cancela coletiva sobre proposta do Fundeb

O governo convocou nesta segunda-feira, 20, uma entrevista coletiva para explicar a proposta que tenta emplacar de renovação do Fundeb e cancelou no mesmo dia. A contraproposta, apresentada pelo Planalto de última hora, desagradou deputados que participaram das discussões da PEC, que ocorriam há mais de um ano. A entrevista de hoje, que seria concedida pelo secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, tinha o objetivo de aplacar os ruídos em torno do texto apresentado pelo governo.

Na manhã desta segunda, o ministro Luiz Eduardo Ramos se reuniu com deputados por videoconferência para tentar convencê-los a adiar a votação da PEC na Câmara e pediu alterações no relatório da deputada Dorinha, que já reunia grande consenso entre deputados.

Para realocar verbas para o plano preparado pelo governo de distribuição de renda, a contraproposta apresentada no fim de semana teve participação da equipe econômica e sugere uma diminuição da fatia de recursos federais no fundo que financia a educação básica no País de 20%, como propõe o texto da Câmara, para 15%. O governo também pede o adiamento do início da validade do fundo para 2022, o que significaria um vácuo no financiamento da educação básica a Estados e municípios que contam com o fundo.

Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Economia, Rodrigues foi chamado para uma reunião no Palácio do Planalto.