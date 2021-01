Governo cria comitê de crise em distrito indígena de Manaus

Com o avanço da covid-19 em Manaus, o governo federal – depois de 10 meses de pandemia – instituiu um comitê de crise em distrito sanitário especial indígena de Manaus. O objetivo da ação é planejar, coordenar, executar, supervisionar e monitorar os impactos da pandemia da covid-19 na região. O grupo atuará até que a situação de crise por conta da pandemia se dê por encerrada pelas autoridades competentes.

A informação consta em portaria publicada no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, 6. O Amazonas voltou a registrar aumento no número de internações por covid-19, puxado principalmente pelo avanço da doença na capital. Na última segunda, das 183 novas internações por causa do novo coronavírus registradas no Estado, 177 ocorreram em Manaus. Este é o maior número desde o início da pandemia.

O comitê será composto por dez representantes de órgãos ligados à secretarias e órgãos indígenas.