Governo da Bahia vai à Justiça para uso da Sputnik V

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou nesta sexta, 15, que solicitou à Procuradoria-Geral do Estado que ingresse com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo uma decisão em caráter liminar e emergencial para efetivar a compra da vacina russa Sputnik V.

“Temos um contrato de prioridade no fornecimento e temos condições de colocar essa vacina na Bahia. Não podemos assistir passivamente baianos e brasileiros morrerem”, disse Costa.

O petista pediu que autoridades do governo, sem citar nomes, renunciem a seus cargos. “Em uma absoluta insensibilidade, as autoridades federais estão de braços cruzados e só repetem que não podem fazer nada. Era melhor cada um pedir renúncia ou demissão do cargo que ocupam, se não podem fazer nada”, disse.

O Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF) e a farmacêutica brasileira União Química fecharam um acordo para fornecer ao Brasil 10 milhões de doses, no primeiro trimestre deste ano. Em novembro do ano passado, representantes do governo russo e do Instituto Gamaleya, fabricante do imunizante, anunciaram que a vacina apresentou eficácia acima de 95% após a segunda dose.