Governo da Paraíba negocia doses da Coronavac

O governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania), anunciou nesta tarde de segunda, 7, que negocia a compra de doses da Coronavac, vacina em fase de produção entre a farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantã.

“A Paraíba está em negociação com o Instituto Butantan e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para aquisição de doses da vacina contra a Convid-19. Essa é uma ação paralela ao plano do Ministério da Saúde, para nos anteciparmos e começarmos a vacinação o quanto antes”, escreveu o governador no Twitter.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou hoje que a vacinação de idosos, profissionais da saúde, quilombolas e índios começa no dia 25 de janeiro, para atender 9 milhões de pessoas em princípio. Também disse que 4 milhões de doses são negociadas com outros entes federativos, citando a prefeitura de Curitiba e do Rio de Janeiro.

A aplicação, porém, está condicionada à apresentação dos resultados de eficácia da vacina, o que ainda não ocorreu, e ao posterior registro do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O Butantã promete divulgar os dados de eficácia até 15 de dezembro e entrar de imediato com pedido de registro.

A Paraíba está em negociação com o Instituto Butantan e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo

para aquisição de doses da vacina contra a Convid-19. Essa é uma ação paralela ao plano do Ministério da Saúde, para nos anteciparmos e começarmos a vacinação o quanto antes. — João Azevêdo (@joaoazevedolins) December 7, 2020