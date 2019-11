Governo de SP atento ao movimento do óleo

Equipe BR Político

O secretário executivo de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Luiz Ricardo Santoro, afirmou nesta sexta-feira, 8, que estudos oceanográficos indicam que é baixa a probabilidade das manchas de óleo que atingem as praias do Nordeste há quase 70 dias chegarem a São Paulo. Mesmo assim, o governador do Estado, João Doria (PSDB), afirmou que o governo está tomando medidas para prevenir que as manchas cheguem às praias paulistas. Essas medidas incluem a intensificação do treinamento de servidores municipais, que já são preparados com alguma frequência, para saber lidar com acidentes ambientais do tipo.

Segundo o Broadcast Político, Santoro também disse que, caso apareça alguma mancha, as medidas serão tomadas caso a caso. Como você leu aqui no BRP, o óleo está descendo para o Sul do País, e já se aproxima do Espírito Santo.